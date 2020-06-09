По его словам, сейчас не время для политики, для решения проблем всем нужно объединяться, — сообщают местные СМИ.
Ранее бывший промоутер боксера сообщил, что он якобы собирается участвовать в президентских выборах в 2022 году.
Впрочем, Мэнни Пакьяо уже занимается политикой: с 2016 года он является членом Сената Филиппин.
Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента Филиппин
По его словам, сейчас не время для политики, для решения проблем всем нужно объединяться, — сообщают местные СМИ.