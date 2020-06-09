Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента Филиппин

По его словам, сейчас не время для политики, для решения проблем всем нужно объединяться, — сообщают местные СМИ.

Ранее бывший промоутер боксера сообщил, что он якобы собирается участвовать в президентских выборах в 2022 году.

Впрочем, Мэнни Пакьяо уже занимается политикой: с 2016 года он является членом Сената Филиппин.