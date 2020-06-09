Массовые мероприятия остаются в Москве под запретом до 14 июня

Однако с этого дня в столице будет возобновлено проведение официальных мероприятий, организуемых органами власти. А с 16 июня могут проводиться спортивные мероприятия с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения. Это сообщил ТАСС первый зам.главы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

С этого дня также прекращают действовать в Москве режимы изоляции и пропусков. Однако при этом москвичам предписано носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.