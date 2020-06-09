Актера Михаила Ефремова везут на допрос

Актера Михаила Ефремова полицейские вывели из его квартиры и везут на допрос. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы» и подтверждают информагентства.

До этого дом в районе Чистых прудов, где в одной из квартир живет Михаил Ефремов, оцепила полиция. Актер накануне вечером, по данным МВД, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в Ладу-фургон, водитель которой Сергей Захаров скончался в больнице.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, он отпущен под подписку о невыезде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.