Экс-собственник «Ведомостей» Кудрявцев поддержал идею создания сотрудниками газеты профсоюза

Экс-собственник «Ведомостей» Демьян Кудрявцев поддержал идею создания сотрудниками газеты профсоюза. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Профсоюз — это полезная вещь, я за то чтобы создавались профсоюзы, но беспокоюсь, что один конкретно взятый профсоюз, созданный под конкретную ситуацию, не изменит общие правила игры. Я не против профсоюза. Общественная профсоюзная деятельность на работе при хорошей ситуации не нужна, при плохой ситуации не помогает в российской практике. Но может быть пришла пора это менять. Все равно путь будет, помогает, создает прецеденты. Это работа и на будущее тоже», — сказал он.

Ранее стало известно, что сотрудники газеты «Ведомости» организовали профсоюз для защиты от необоснованных увольнений. По информации интернет-издания «Открытые медиа», главой организации стала руководитель отдела расследований «Ведомостей» Бэла Ляув. По ее словам, журналисты решили объединиться после сообщения о продаже газеты Демьяном Кудрявцевым и его партнерами. После новостей о смене владельца газеты, также стало известно о том, что исполняющим обязанности главного редактора стал Андрей Шмаров. Между ним и коллективом возник конфликт. Он был связан с целым рядом публикаций, где упоминалась компания «Роснефть».