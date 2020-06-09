Прокуратура Москвы взяла на контроль дело Михаила Ефремова

Об этом сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

Михаил Ефремов накануне в центре Москвы на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Лада с грузовым отсеком. Его водитель после полученных травм скончался в больнице.

Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, сегодня ему несколько раз вызывали Скорую. Сейчас дом в районе Чистых прудов. Где он живет, оцеплен полицией.

Также в московской прокуратуре проверят прошлые аварии актера Михаила Ефремова и то, как по ним работали сотрудники ГИБДД

Между тем, следователи в Москве пока не могут допросить актера Михаила Ефремова, который стал виновником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Это произошло накануне. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня к нему уже несколько раз приезжали бригады скорой помощи.