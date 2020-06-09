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16:05, 09 июня 2020

Первая вспышка эпидемии коронавируса в Ухани могла возникнуть еще в августе прошлого года

К такому выводу пришли ученые Гарварда, но Китай эту информацию отрицает.

Коронавирус мог возникнуть не в декабре прошлого года, а на несколько месяцев раньше, утверждают ученые Гарвардской медицинской школы. В их исследовании, в частности, использовались спутниковые снимки Ухани – на них видно, что в августе на больничных парковках резко сократилось число свободных мест. Об этом сообщает CNN. Кроме того, специалисты изучили историю поисковых запросов в интернете за тот же месяц и отметили резкий прирост по словам «кашель» и «диарея». Речь идет о симптомах, свойственных коронавирусу, но ученые подчеркивают, что это нельзя считать прямым доказательством более раннего появления болезни. При этом их исследование усиливает позиции других специалистов, которые недавно также выдвигали теории возникновения вспышки COVID-19 не в декабре, а раньше. Представитель китайского МИДа назвал выводы ученых «смешными», а отслеживание свободных мест на больничных парковках счел «поверхностными наблюдениями».

Власти Китая впервые сообщили о вспышке нового коронавируса в Ухане в конце декабря прошлого года. При этом ученые и политики на Западе не раз озвучивали предположения, что Пекин некоторое время утаивал информацию о COVID-19.



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