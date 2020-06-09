Некоторые члены избирательных комиссий призывают к забастовке

Уже более 100 человек подписали обращение к коллегам не участвовать в организации голосования по внесению поправок в Конституцию.

Обращение члены участковых комиссий озаглавили «Мы — не расходный материал». Они назвали голосование «бессмысленным риском» потому, что членам участковых избиркомов предстоит тесно общаться с людьми, а также ходить из квартиры в квартиру во время надомного голосования. При этом, утверждают подписавшие обращение, еще в начале весны глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что поправки юридически уже приняли. А голосование — это жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ. Далее члены комиссий задают вопрос. Цитата: «Но нужно ли делать это такой ценой, и почему ее заставляют платить нас?» КЦ. Членов УИК заставляют выбирать между безопасностью и достоверностью голосования, сказала «Эху Москвы» член одной из комиссий Петербурга Тамара Иванова.

Большая часть тех, кто намерен присоединиться к забастовке – это члены УИК Москвы и Петербурга. Также обращение подписали их коллеги из нескольких регионов России.

Обращение подписали менее половины процента от всех членов петербургских участковых избирательных комиссий.