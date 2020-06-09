Вячеслав Володин обратится в прокуратуру, если думский Комитет выявит попытки давления на следствие по делу Ефремова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал обратиться в прокуратуру, если думский Комитет по безопасности выявит попытки давления на следствие по делу актера Михаила Ефремова. Он сказал, что когда речь идет об известных людях, есть право сомневаться.

Михаил Ефремов накануне в центре Москвы на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Лада с грузовым отсеком. Его водитель после полученных травм скончался в больнице.

Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, сегодня ему несколько раз вызывали Скорую. Сейчас дом в районе Чистых прудов. Где он живет, оцеплен полицией.



В Кремле назвали ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов, чудовищным случаем. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, неважно, кто пьяный водитель – главное, что он устроил аварию, в которой погиб человек. На вопрос, нужно ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста России, Песков сказал: «мы об этом вообще не думаем».