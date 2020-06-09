Исполком РФС утвердил календарь и регламент футбольных соревнований, прерванных из-за пандемии коронавируса

Проект документов на прошлой неделе был принят на собрании клубов российской Премьер-лиги. Сегодня Исполком РФС утвердил регламент возобновления чемпионата и Кубка России по футболу, и календарь обоих турниров.

Футбольный Чемпионат страны возобновиться 19 июня. Каждая команда сможет проводить в матче по пять замен. Зрители смогут посещать стадион при разрешении на это региональных властей. Согласно регламенту, трибуны могут быть заполнены на 10% от вместимости арены. При этом болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

Решением Исполкома РФС московское «Динамо» признано победителем молодежного первенства России. Ранее турнир было решено не продолжать из-за коронавирусной инфекции.

Также стало известно, что полуфинал Кубка России между Зенитом и Спартаком состоится в Санкт Петербурге. В РФС признали техническую ошибку в регламенте на нынешний сезон. И вернулись к старому правилу определения хозяина поля на кубковые матчи.