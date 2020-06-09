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15:03, 09 июня 2020

Более сотни членов избиркомов подписались под призывом о забастовке в связи с проведением голосования по поправкам

Более сотни членов избирательных комиссий уже подписались под призывом объявить забастовку в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции. Оно назначено на 1 июля, при этом в стране количество выявленных случаев коронавируса приближается к 500 тысячам, и продолжает расти.

Члены избиркомов из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани, Липецка и многих других городов подписались под обращением, которое озаглавлено словами «Мы не расходный материал». В нем членов избирательных комиссий по всей стране призывают не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию. Поскольку в противном случае сотрудники избиркомов подвернут смертельной опасности не только себя и свои семьи, но и рискуют стать настоящими убийцами и для многих избирателей, подчеркивается в обращении. Голосование 1 июля — это бессмысленный риск, отмечают авторы, напоминая, что глава ЦИК Элла Памфилова еще в марте объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это жест доброй воли со стороны Президента, который хочет услышать народ. Авторы не понимают, зачем нужны такие жертвы и риски, почему надо проводить это голосование сейчас и такой ценой.

Ранее сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц отмечал, что забастовка избиркомов может доставить власти неудобство, но вряд ли приведет к срыву голосования, поскольку для этого нужно, чтобы на работу не вышла половина состава.



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