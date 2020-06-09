Авария в Норильске на руку критикам политики России в Арктике, считает секретарь Совбеза Николай Патрушев

Он поручил главам регионов принять «жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов».

Разлив нефтепродуктов в Норильске могут в свою пользу обернуть те, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике, сказал Николай Патрушев на заседании о вопросах нацбезопасности в Северо-Западаном федеральном округе. Секретарь Совета безопасности также отметил, что эта авария подтверждает, что не стоит недооценивать такие угрозы, как в частности изменение климата. ЧП произошло в конце мая на территории ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании – из-за разгерметизации резервуара произошел разлив топлива. Но власти занялись проблемой лишь спустя два дня, хотя в Норникеле утверждают, что информировали вовремя. Губернатор Красноярского края Александр Усс сегодня заявил, что на ТЭЦ поначалу пытались скрыть масштабы катастрофы, и первые донесения были явной дезинформацией. По его словам, в одном из сообщений утверждалось, что экологического ущерба нет. Сейчас «Гринпис» оценивает его в миллиарды рублей. В Норкникеле говорят, что сбор нефтепродуктов идет круглосуточно, как на берегу, так и на воде, в работе задействованы сотни человек. Собрано более 20 тонн загрязненного топливом грунта.

Эту аварию называют второй крупнейшей в России после происшествия в Коми в 90-х, когда произошел разлив почти 100 тысяч тонн нефти. Тогда ликвидация последствий заняла 6 лет.