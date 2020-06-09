Актер Михаил Ефремов готов сотрудничать со следствием и оказать помощь семье погибшего

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Виталий Чернышев. Он подтвердил, что обвинение актеру пока не предъявлено. Ефремов себя плохо чувствует, поэтому допрос пока невозможен. Есть сведения, что к актеру домой сегодня три раза приезжала скорая. Экспертиза, тем временем, подтвердила, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Минувшим вечером он на своем джипе вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автомобиль «Лада» с грузовым отсеком. Водитель от полученных травм скончался в больнице.

Дом в районе Чистых Прудов, где живет актер Михаил Ефремов, оцепили сотрудники полиции. Подойти к зданию нельзя, — передает корреспондент ТАСС с места событий.