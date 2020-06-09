Отмена ограничительных мер в Москве несвоевременна, так как эпидемия продолжается – микробиолог

Отмена ограничительных мер в Москве несвоевременна, так как эпидемия коронавируса продолжается. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин.

«Это неожиданное решение, очень скоропалительное, потому что очевидно, что эпидемия совершенно даже не закончилась. Эпидемия заканчивается тогда, когда заканчиваются или потенциальные вирусоносители или когда появляется вакцина, волевым решением эпидемия не заканчивается. Цифры говорят нам о том, что пока вирус абсолютно не стал спокойнее и тише, ни в стране, ни в мире. Ситуация не изменилась радикально, нужно было еще ждать, для того, чтобы действительно число новых заражений становилось меньше и меньше. Пока что мы этого не видим», — сказал он.

А.Потехин отметил, что отмена ограничений может обернуться ростом случаев заражения коронавирусом. Микробиолог также подчеркнул, что для уменьшения риска заражения необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах скопления людей.

В Москве снимаются все основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом объявил мэр Сергей Собянин. С 9 июня отменяется обязательная изоляция, пропускной режим и график прогулок. Это касается, в том числе пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Восстанавливаются в качестве проездных социальные карты, ими снова можно пользоваться для бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и прогулок пока сохраняется.