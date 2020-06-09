В теле командира MH17 и других членов экипажа найдены осколки, сходные с фрагментами ракеты Бук

Нидерландский прокурор по делу MH17 сообщает, что в теле командира рейса и других членов экипажа найдены осколки, сходные с фрагментами ракеты Бук.

Прокурор Бергер сообщил, что всего в телах членов экипажа найдено 29 осколков, передает Эй-би-си. Один из них, обнаруженный судмедэкспертом в теле капитана корабля, оказался в форме бабочки. Осколки относятся, скорее, к другому типу ракетной установки, но по-прежнему класса Бук.

Дело по Боингу возобновилось 8 июня. При этом, как сообщал накануне сайт Дойче велле, пандемия КОВИД-19 затормозит процесс. Пока он не остановлен полностью, но судя по вчерашним заседаниям, где была заслушана сторона защиты одно из обвиняемых, Пулатова, которая пока единственная, кто активно отреагировала на обвинение, это не исключено. Дойче велле отмечает, что от начавшегося этапа заседаний, который по графику должен продлиться до начала июля, во много зависит будущий ход процесса, а именно – дойдет ли дело до рассмотрения по существу и когда, пишет Дойче велле.

Адвокат Пулатова заявила в понедельник, что объем дела настолько большой, из-за коронавируса сорвался ряд поездок, в том числе в Россию, что защите будет сложно с ним ознакомиться за несколько месяцев.