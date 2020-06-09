Руководство США не собирается упразднять полицию или урезать ее финансирование

В этом сотрудников правоохранительных органов заверил президент Дональд Трамп. Трамп допускает, что полиция должна использовать только подходящий уровень насилия в своей работе.

Министр юстиции США Уильям Барр в свою очередь сказал, что власти готовы работать над вопросом стандартов применения силы полицейскими. В Штатах с конца мая не стихают протесты против полицейского насилия после гибели от рук стражей порядка афроамериканца Джорджа Флойда.

Сегодня в Хьюстоне, штат Техас, завершается церемония прощания с Флойдом. На нее приехал кандидат в президенты от демократов, бывший вице-президент Джозеф Байден. Он уверен, что трагическая гибель жителя Миннеаполиса окажет существенное влияние на весь мир. Ранее семья Флойда призвала ООН вмешаться в рассмотрение дела погибшего.