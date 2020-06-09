Пропускная система с сегодняшнего дня отменена в Москве

Кроме того, завершен и так называемый период самоизоляции. Об этом еще накануне сказал мэр Сергей Собянин. Правильным решением городских властей назвал этот шаг президент Национальной медицинской палаты и доктор медицинских наук Леонид Рошаль. В эфире «Эха» он пояснил, что такой шаг столичного руководства не означает победу над коронавирусом. Леонид Рошаль также согласился с тем, что масочный режим в городе должен быть сохранен.