Пропускная система с сегодняшнего дня отменена в Москве

Кроме того, завершен и так называемый период самоизоляции. Об этом еще накануне сказал мэр Сергей Собянин. Правильным решением городских властей назвал этот шаг президент Национальной медицинской палаты и доктор медицинских наук Леонид Рошаль. В эфире «Эха» он пояснил, что такой шаг столичного руководства не означает победу над коронавирусом. Леонид Рошаль также согласился с тем, что масочный режим в городе должен быть сохранен.
2020-06-09T14:07:00+03:00
2020-06-09T14:07:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:07, 09 июня 2020
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