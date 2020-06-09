Сразу несколько депутатов Мосгордумы поставили вопрос о доверии ее председателю Алексею Шапошникову

Член фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов обвинил главу столичного парламента в том, что тот не соблюдает собственные обещания, которые он давал перед выборами.

Также в проекте постановления о вотуме недоверия Шапошникова обвиняют в попытке скрыть часть доходов. Речь идет о недавнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Сам Шапошников уже сказал, что проект постановления о недоверии ему будет, безусловно, рассмотрен в установленном порядке, как только поступит в городской парламент. Сейчас, как сообщается, документ поддержали 9 депутатов городского парламента от фракции «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ.