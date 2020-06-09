Актер Михаил Ефремов накануне стал виновником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы

Автомобиль, за рулем которого находился известный актер Михаил Ефремов, накануне вечером вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в другую машину. Сидевший там за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм, — сообщили этим утром в полиции. Само уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью. По данным экспертизы, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сказал официальный представитель столичного главка полиции Владимир Васенин.

Само уголовное дело, которое возбудили еще накануне, переквалифицировали на более тяжкую статью. Ефремову может грозить до 12 лет лишения свободы.

Источник агентства ТАСС сообщает, что следствие будет просить о домашнем аресте артиста.

Артист Михаил Ефремов, который стал участником ДТП со смертельным исходом, готов давать показания и всецело сотрудничать со следствием. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Виталий Чернышов. «Обвинение Ефремову пока не предъявлено, но он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Сейчас актер в статусе подозреваемого. Единственное, пока Михаил Олегович плохо себя чувствует, поэтому пока его не допрашивают. Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего», — сказал защитник.

Ответственность за вождение в нетрезвом виде в России ужесточена уже до крайних пределов. Об этом «Эху Москвы» сказал первый зампред Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков.

Эксперты, в свою очередь, говорят, что на самой дороге технически сложно реализовать меры безопасности, чтобы избежать подобных ДТП. Об этом, в частности, сказал руководитель «Пробок.нет» Александр Шумский.

В Кремле случившееся назвали чудовищным случаем. В то же время, там пока не думают о том, стоит ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста России, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сообщается, что сегодня полиция планирует допросить Ефремова. По данным телеканала 360, сотрудники правоохранительных органов приехали к нему домой, однако, актер сослался на плохое самочувствие. Уже несколько раз сегодня к нему вызывали машину скорой помощи, тем не менее, пока его не госпитализировали.