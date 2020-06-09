Дональд Трамп может возобновить предвыборные митинги уже через две недели, — сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на информированные источники. По их данным, недавно президент США интересовался у своих советников, почему он не может проводить мероприятия, если тысячи людей по всей стране собираются на акции протеста, не взирая на ситуацию с коронавирусом.