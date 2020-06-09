В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии спикеру Алексею Шапошникову

Это подтвердили ТАСС в пресс-службе столичного парламента. Ранее депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов сообщил, что представители трех фракций – также КПРФ и «Яблоко» – выступают с инициативой о недоверии главе парламента. Они считают, что Шапошников не может наладить работу в Мосгордуме, а также предоставил недостаточное количество документов о своих доходах.