В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии спикеру Алексею Шапошникову

Это подтвердили ТАСС в пресс-службе столичного парламента. Ранее депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов сообщил, что представители трех фракций – также КПРФ и «Яблоко» – выступают с инициативой о недоверии главе парламента. Они считают, что Шапошников не может наладить работу в Мосгордуме, а также предоставил недостаточное количество документов о своих доходах.
2020-06-09T13:31:00+03:00
2020-06-09T13:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 09 июня 2020
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