Прокуратура Москвы решила проверить прошлые аварии актера Михаила Ефремова и то, как по ним работали сотрудники ГИБДД

Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Источник Интерфакса утверждает, что следствие уже сегодня может ходатайствовать о заключении Ефремова под стражу. Впрочем, пока его не удается допросить из-за его состояния. По данным телеканала 360, артисту вызвали скорую помощь.
2020-06-09T13:31:00+03:00
2020-06-09T13:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 09 июня 2020
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