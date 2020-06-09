Прокуратура Москвы решила проверить прошлые аварии актера Михаила Ефремова и то, как по ним работали сотрудники ГИБДД

Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Источник Интерфакса утверждает, что следствие уже сегодня может ходатайствовать о заключении Ефремова под стражу. Впрочем, пока его не удается допросить из-за его состояния. По данным телеканала 360, артисту вызвали скорую помощь.