В Кремле назвали ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, чудовищным случаем

Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, неважно, кто пьяный водитель – главное, что он устроил аварию, в которой погиб человек. На вопрос, нужно ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста России, Песков сказал, цитирую: «мы об этом вообще не думаем».
2020-06-09T13:31:00+03:00
2020-06-09T13:32:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2657388-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 09 июня 2020
Загрузка комментариев...