В Кремле назвали ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, чудовищным случаем

Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, неважно, кто пьяный водитель – главное, что он устроил аварию, в которой погиб человек. На вопрос, нужно ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста России, Песков сказал, цитирую: «мы об этом вообще не думаем».