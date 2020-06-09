Путин считает необходимым найти такой баланс зарплат топ-менеджеров госкомпаний,чтобы они не превышали мирового уровня

Президент Владимир Путин считает необходимым найти такой баланс зарплат топ-менеджеров российских госкомпаний, чтобы они котировались на международном рынке, но не превышали мирового уровня. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Эта тема неоднократно поднималась в ходе различных мероприятий, собственно, не первый год об этом говорится, президент всегда поясняет достаточно логично свой подход. Речь идет о многих компаниях мирового уровня, где представители высшего менеджмента просто не могут получать зарплаты ниже, чем на международном рынке. Потому что во многих компаниях работают и иностранные специалисты, и это бывает оправдано. Но в любом случае рынок высшего менеджмента так устроен, что если цены ниже мирового уровня, то просто кадры перетекают в другие компании, особенно талантливые. Другое дело, что уровень зарплат не должен превышать мировой уровень и поэтому как раз Путин говорит о нахождении такого тонкого баланса», — сказал он.

При этом Д.Песков подчеркнул, что президент пока никак не реагировал на идею ограничения зарплат ведущих сотрудников госкомпаний определенной суммой.

Ранее сообщалось, что согласно информации СМИ, в правительстве обсуждается инициатива ограничений зарплат руководящих сотрудников госкомпаний и госкорпораций. Предлагается установить потолок вознаграждения в размере трёх минимальных заработков главы российского правительства. В этом случае, по подсчетам издания «Комменрсант», выплаты не превысят 30 миллионов рублей в год на одного топ-менеджера. В большинстве госкомпаний, как отмечает издание, размер зарплат и бонусов руководящим сотрудникам намного превышает данную сумму.