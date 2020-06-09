В Кремле переадресовали в ЦИК вопрос безопасности проведения голосования по поправкам в Конституцию в регионах. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Этот вопрос нужно задавать Центризбиркому, вы знаете, что процесс подготовки находится именно в прерогативе этого ведомства, которое работает в самом тесном взаимодействии с ведомством Анны Поповой (глава Роспотребнадзора – Э.М)», — сказал он.