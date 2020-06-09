В Кремле призывают регионы широко использовать досрочное голосование на плебисците по поправкам в Конституцию

Данные рекомендации власти объясняют соображениями безопасности.

Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток граждан по возможности был равномерным в течение всех семи дней, отведенных для волеизъявления. Об этом РБК рассказали источники, близкие к руководству трех российских регионов. И подтвердили собеседники, близкие к Кремлю.

По словам одного из них, для того и была придумана неделя голосования, чтобы не было столпотворения на участках 1 июля.

Собеседник РБК в Центризбиркоме отметил, что есть хорошая возможность обеспечить досрочное голосование за счет людей в возрасте 65+, которым будут предлагать волеизъявиться на дому. Кроме того, граждан станут обзванивать, информируя их о возможности проголосовать досрочно.

Голосование по Конституции назначено на 1 июля, но проголосовать можно будет уже с 25 июня.