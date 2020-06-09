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13:02, 09 июня 2020

Губернатор Красноярского края назвал первые сообщения о разливе топлива в Норильске дезинформацией

Он обвинил их авторов в попытке скрыть масштабы аварии.

В первые дни после разлива топлива из норильского ТЭЦ-3 властям направлялись заведомо ложные данные, — сказал губернатор Александр Усс. Он напомнил, что сначала в донесениях говорилось, будто авария произошла из-за того, что в емкость для хранения дизеля въехал автомобиль, и что ни запаха топлива, ни соответствующих пятен на воде нет.

Побывав на месте аварии, губернатор сказал буквально следующее: «Возникает вопрос, откуда такая потеря зрения и обоняния?». Он добавил, что подобную ложь может объяснить только осознанным намерением скрыть всю серьёзность ситуации. При этом кого именно глава региона обвиняет в дезинформации – он не уточнил.

Разлив топливных материалов произошел на предприятии «Норильского никеля» 29-ого мая. По данным Росприроднадзора в реки около ТЭЦ попало около двадцати тысяч тонн горючего. Произошедшее местные власти объявили чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По факту разлива топлива завели уже четыре уголовных дела.



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