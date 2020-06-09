Противоречивая информация поступает об обстоятельствах расследования аварии с участием Михаила Ефремова

Неназванный адвокат артиста сказал агентствам РИА Новости и Интерфакс, что сам виновник ДТП якобы признал свою вину. Однако, адвокат Вадим Яловицкий это отрицает. Он сказал телеканалу 360, что никто из защитников Ефремова не утверждал, будто актер признал вину. Сейчас они находятся в сотрудничестве со следствием.

Накануне вечером машина, которой управлял актер, вылетела на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. Водитель этого автомобиля, как стало известно утром, скончался в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело. Ефремову может грозить до 12 лет лишения свободы. В полиции подтвердили, что, по данным экспертизы, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Шансов предотвратить эту аварию было немного, — сказал «Эху Москвы» автомобильный эксперт Егор Васильев. По словам Васильева, отбойники или другая инфраструктура дорожной безопасности не в состоянии уберечь от пьяных водителей.