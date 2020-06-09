Первая вспышка коронавируса могла произойти в Китае еще прошлым летом

Как передает агентство Reuters со ссылкой на данные Гарвардской медицинской школы из США, еще до задокументированного начала эпидемии отмечалось увеличение объема пациентов в больницах Уханя, а также поиск симптомов в интернете. Для исследования ученые сняли спутниковые снимки с высоким разрешением, которые показывали парковочные места в больницах китайского города. По данным исследования, которое приводит агентство Reuters, выводы ученых подтверждают гипотезу о том, что сам вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально циркулировал в Ухане.