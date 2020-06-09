Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что во время предстоящих выборов некие силы захотят спровоцировать конфликт в республике. Глава государства сказал на совещании органов безопасности страны, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию. Представители некоторых инициативных групп, по словам Лукашенко, злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации. Потом, уверен президент Белоруссии, эти же люди сформируют группу боевиков, которые, возможно, захотят организовать побоище на площади.

Выборы президента должны пройти 9 августа. В разных регионах страны проходят пикеты, где собирают подписи избирателей в поддержку оппозиционных кандидатов. Сообщается о том, что в некоторых населенных пунктах участников этих пикетов задерживают.