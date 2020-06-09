Сотрудники газеты «Ведомости» организовали профсоюз для защиты от необоснованных увольнений

По информации интернет-издания «Открытые медиа», главой организации стала руководитель отдела расследований «Ведомостей» Бэла Ляув. По ее словам, журналисты решили объединиться после сообщения о продаже газеты Демьяном Кудрявцевым и его партнерами. Численность профсоюза не сообщается. После новостей о смене владельца газеты, также стало известно о том, что исполняющим обязанности главного редактора стал Андрей Шмаров. Между ним и коллективом возник конфликт. Он был связан с целым рядом публикаций, где упоминалась компания «Роснефть».