Один из фигурантов дела журналиста Ивана Голунова, по данным экспертизы, скрывает информацию

Бывший полицейский Акбар Сергалиев, по словам источника агентства Интерфакс, не договаривает в своих показаниях. Выводы были сделаны по мимике и жестам самого обвиняемого. Другой источник агентства сообщил, что еще один фигурант Денис Коновалов, который признался в том, что подбросил наркотики, при проверке на полиграфе не лгал в своих показаниях. Ранее защита обвиняемых сообщила, что в деле назначена почерковедческая экспертиза. Это связано с тем, что Сергалиев не признает свою подпись на протоколе о задержании корреспондента интернет-издания «Медуза».
2020-06-09T12:31:00+03:00
2020-06-09T12:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 09 июня 2020
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