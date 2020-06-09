Один из фигурантов дела журналиста Ивана Голунова, по данным экспертизы, скрывает информацию

Бывший полицейский Акбар Сергалиев, по словам источника агентства Интерфакс, не договаривает в своих показаниях. Выводы были сделаны по мимике и жестам самого обвиняемого. Другой источник агентства сообщил, что еще один фигурант Денис Коновалов, который признался в том, что подбросил наркотики, при проверке на полиграфе не лгал в своих показаниях. Ранее защита обвиняемых сообщила, что в деле назначена почерковедческая экспертиза. Это связано с тем, что Сергалиев не признает свою подпись на протоколе о задержании корреспондента интернет-издания «Медуза».