Адвокат актера Михаила Ефремова Вадим Яловицкий отрицает, что его подзащитный признал вину в ДТП

Он сказал телеканалу 360, что сейчас стороны работают в тесном сотрудничестве со следствием и делают все необходимое в оказании помощи в расследовании. Чуть ранее агентство Интерфакс и РИА Новости сообщали со ссылкой на неназванного защитника о том, что Ефремов признал вину в ДТП сразу после аварии на Смоленской площади. Этим утром стало известно, что водитель, пострадавший в этой аварии, умер в больнице.
2020-06-09T12:30:00+03:00
2020-06-09T12:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 09 июня 2020
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