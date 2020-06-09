Адвокат актера Михаила Ефремова Вадим Яловицкий отрицает, что его подзащитный признал вину в ДТП

Он сказал телеканалу 360, что сейчас стороны работают в тесном сотрудничестве со следствием и делают все необходимое в оказании помощи в расследовании. Чуть ранее агентство Интерфакс и РИА Новости сообщали со ссылкой на неназванного защитника о том, что Ефремов признал вину в ДТП сразу после аварии на Смоленской площади. Этим утром стало известно, что водитель, пострадавший в этой аварии, умер в больнице.