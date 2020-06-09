Президент Национальной медицинской палаты Рошаль поддержал отмену ограничений в Москве

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, «Детский доктор мира», доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль поддержал снятие ограничений в Москве. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, в принципе, поддерживаю, потому что это взвешенно, и Москва довольно жестко и правильно себя повела. Но у меня такого ощущения, что мы победили до конца корону. Мы достигли цифры меньше летальность меньше, но мы не победили. Но мы не можем вместе с вами жить без конца в этом состоянии, ведь надо работать, экономикой надо заниматься, если она просядет совсем, мало не покажется. И так мы ущерб нанесли экономический огромный совершенно», — сказал он.

Л.Рошаль также согласился с сохранением масочного режима в столице.

В Москве снимаются все основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом объявил мэр Сергей Собянин. С 9 июня отменяется обязательная изоляция, пропускной режим и график прогулок. Это касается, в том числе пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Восстанавливаются в качестве проездных социальные карты, ими снова можно пользоваться для бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и прогулок пока сохраняется.