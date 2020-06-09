Депутат Госдумы Лысаков предложил ввести штрафы для пассажиров пьяных водителей

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков предложил ввести штрафы для пассажиров пьяных водителей. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается мер со стороны государства, то мы, пожалуй, почти исчерпали возможности ужесточения ответственности за пьяное вождение. Из пробелов, которые на сегодняшний день остались, это, возможность наказания пассажира, который сел к пьяному водителю. Наше национальное благосклонное, жалеющее отношение к человеку, который выпил, надо, конечно, менять. Если мы предусмотрим хотя бы серьезный штраф, то члены семьи никогда, не то что не сядут, они не позволят отцу сесть за руль выпимши. Даже стандартный штраф за пьянку 30 тысяч рублей, для многих регионов это непомерная сумма, это двух-трех месячная зарплата», — сказал он.

Депутат также добавил, что необходимо работать над воспитанием гражданской сознательности у граждан с помощью социальной рекламы.

«Очень сильно отстает у нас сфера просвещения, воспитание и формирование законопослушного поведения. Это нужно делать с детского сада, уважение к чужой жизни, а для взрослых полностью отсутствует социальная реклама в прайм-тайм. По данным экспертов, ученых, не менее 60 процентов меняют свое поведение коренным образом, посмотрев такой ярко снятый ролик, он 20-30 секунд может идти», — заключил он.

Ранее стало известно, что водитель фургона, пострадавший в аварии с актером Михаилом Ефремовым, скончался в больнице. ДТП произошло накануне вечером в районе Смоленской площади. М.Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном службы доставки. Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян. Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего может быть переквалифицировано на более тяжкую статью и предусматривать до 12 лет лишения свободы.