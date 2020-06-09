На российской таможне застряли тысячи посылок

Трудности встречаются и с отправкой, и с получением.

В течение последних нескольких месяцев у людей, которые имеют дело с таможней, всё чаще появляются неожиданные трудности. По некоторым данным, это связано и с новыми правилами, и с неэффективной организацией «Почты России».

Так, журнал Forbes пишет, что президент Ассоциации экспресс-перевозчиков Владимир Саркисов пожаловался в Федеральную Таможенную Службу на новые электронные декларации, которыми необходимо пользоваться с первого февраля. По его словам, из-за постоянных сбоев в базах данных государственных органов на таможне застряли тысячи посылок из-за границы.

В свою очередь интернет-издание «Фонтанка», сообщает, что «Почта России» не может справиться с количеством заказов, которое организация набрала с начала года. По данным сетевого портала посылки из России нередко просто пропадают в сортировочном центре, и даже если на сайте сказано, что её уже привезли к месту назначения, то это не означает, что она даже покинула страну. Издание объясняет происходящее тем, что у «Почты России» только два самолёта, которые фактически обслуживают только Китай. Отправить посылки куда-то еще, как сообщает «Фонтанка», в последнее время стало почти невозможно.

Ни в «Почте России» ни в Федеральной Таможенной службе эту информацию еще не комментировали.»