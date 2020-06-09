Несколько депутатов Мосгордумы инициировали процедуру выражения недоверия спикеру МГД Алексею Шапошникову

Несколько депутатов Мосгордумы инициировали процедуру выражения недоверия спикеру московского парламента Алексею Шапошникову. В момент избрания он говорил о равной важности точек зрения всех политических сил, однако на деле руководство Думы игнорирует все фракции, кроме собственной. Об этом в видеообращении рассказал депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Действия Шапошникова, по мнению инициаторов, лишают его морального права оставаться в занимаемой должности.