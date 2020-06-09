В Германии выросло число случаев обращений в ведомство по борьбе с дискриминацией

За пять лет количество жалоб увеличилось более чем вдвое. Глава ведомства Бернхард Франке считает, что власти страны принимают недостаточно мер для борьбы с расизмом. Дискуссия по этому вопросу обострилась в последние дни на фоне протестов, которые связаны с гибелью США от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. В свою очередь, один из лидеров Социал-демократической партии Германии Заския Эскен, как передает Deutsche Welle, считает, что в немецкой полиции существует латентный расизм.