Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила, что город больше не может жить в состоянии хаоса

Сейчас у автономии появилось больше проблем, с которыми надо справляться. Необходимо учиться на собственных ошибках, — подчеркнула Лэм. Год назад в Гонконге начались массовые протесты в связи с планами Пекина принять закон об экстрадиции жителей города на материк. Противники этой нормы посчитали случившееся попыткой урезать права Гонконга. Не так давно волнения в городе возобновились.
2020-06-09T11:32:00+03:00
2020-06-09T11:37:44+03:00
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11:32, 09 июня 2020
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