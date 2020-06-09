Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила, что город больше не может жить в состоянии хаоса

Сейчас у автономии появилось больше проблем, с которыми надо справляться. Необходимо учиться на собственных ошибках, — подчеркнула Лэм. Год назад в Гонконге начались массовые протесты в связи с планами Пекина принять закон об экстрадиции жителей города на материк. Противники этой нормы посчитали случившееся попыткой урезать права Гонконга. Не так давно волнения в городе возобновились.