Тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов застряли на таможне

На это курьерские компании жаловались еще в конце мая в письме к главе таможенной службы Владимиру Булавину. Сроки оформления экспресс-грузов значительно увеличились с 1 февраля, — пишет журнал Форбс, который ознакомился с текстом документа. Причиной называют новый приказ, который сокращает число посылок, оформляемых в одной электронной декларации с 500 до 100. Тем временем, интернет-издание «Фонтанка» пишет, что также проблема возникла с отправкой посылок из России за рубеж. Здесь, по словам некоторых участников рынка, причиной стала модель работы почты России.