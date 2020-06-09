Тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов застряли на таможне

На это курьерские компании жаловались еще в конце мая в письме к главе таможенной службы Владимиру Булавину. Сроки оформления экспресс-грузов значительно увеличились с 1 февраля, — пишет журнал Форбс, который ознакомился с текстом документа. Причиной называют новый приказ, который сокращает число посылок, оформляемых в одной электронной декларации с 500 до 100. Тем временем, интернет-издание «Фонтанка» пишет, что также проблема возникла с отправкой посылок из России за рубеж. Здесь, по словам некоторых участников рынка, причиной стала модель работы почты России.
2020-06-09T11:32:00+03:00
2020-06-09T11:37:21+03:00
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11:32, 09 июня 2020
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