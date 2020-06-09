Группа депутатов Мосгордумы выразила недоверие председателю столичного парламента Алексею Шапошникову

Согласно проекту постановления, который опубликовал у себя в фейсбуке член городского парламента от партии «Справедливая Россия» Михаил Тимонов, эту инициативу поддержали 9 парламентариев из 45. Авторы постановления считают, что Шапошников неоднократно нарушал регламент. Шапошников избрал путь конфронтации с депутатами, которые придерживаются других политических позиций, не обеспечил мер, которые бы позволили избежать распространение коронавируса в Мосгордуме, а кроме того, скрыл часть своих доходов, — говорится в постановлении.