Группа депутатов Мосгордумы выразила недоверие председателю столичного парламента Алексею Шапошникову

Согласно проекту постановления, который опубликовал у себя в фейсбуке член городского парламента от партии «Справедливая Россия» Михаил Тимонов, эту инициативу поддержали 9 парламентариев из 45. Авторы постановления считают, что Шапошников неоднократно нарушал регламент. Шапошников избрал путь конфронтации с депутатами, которые придерживаются других политических позиций, не обеспечил мер, которые бы позволили избежать распространение коронавируса в Мосгордуме, а кроме того, скрыл часть своих доходов, — говорится в постановлении.
2020-06-09T11:31:00+03:00
2020-06-09T11:37:02+03:00
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11:31, 09 июня 2020
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