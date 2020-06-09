Адвокат актера: Ефремов сразу после ДТП признал вину, но неясно, признает ли он ее сейчас

Артист Михаил Ефремов признал вину сразу же после смертельного ДТП, в которое он попал накануне в центре Москвы, но пока не ясно, признает ли он вину сейчас, сообщил его адвокат.



«Вчера после ДТП он признал вину. Сегодня допроса не состоялось по техническим причинам», — сказал защитник актера во вторник «Интерфаксу».



Он добавил, что в связи с этим не может точно сказать, признает ли артист вину сегодня.

Между тем, московская прокуратура намерена проверить столичное ГИБДД в связи с аварией с участием актера Михаила Ефремова. В ведомстве интересует, как дорожная инспекция следила за соблюдением артистом дорожного движения, — сказали агентству Интерфакс в прокуратуре. Также на контроль поставлен и ход расследования уголовного дела по факту самой аварии на Смоленской площади. Накануне вечером машина, за рулем которой сидел Ефремов, столкнулась с другим автомобилем, чей водитель спустя несколько часов скончался в больнице. В полиции сказали, что медицинская экспертиза подтвердила алкогольное опьянения у виновника аварии. Только что адвокат Ефремова сказал агентству РИА Новости, что сам артист признал себя виновным после ДТП.