Дело историка Соколова начнут рассматривать в Петербурге

Ранее заседания переносились, так как обвиняемого не могли доставить в зал заседания.

Заседание по делу Олега Соколова должно начаться в 12 часов дня в Октябрьском районном суде Петербурга. При этом некоторые источники сообщают, что в этот раз доцента исторических наук всё же должны привезти. В предыдущие разы его оставляли в следственном изоляторе «Кресты» из-за мер связанных с противодействием коронавирусной инфекции. Напомню, бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета в ноябре прошлого года убил и расчленил свою ученицу и возлюбленную Анастасию Ещенко. Тогда Соколова обнаружили в реке Мойка, когда он пытался утопить части тела девушки. Он в совершении преступления сознался и рассказал следствию, что застрелил её после конфликта.

Добавим, что помимо убийства Анастасии Ещенко историка Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия.