Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова

В ближайшее время его вызовут на допрос по делу об аварии в центре Москвы, — рассказал источник агентству ТАСС. Накануне вечером автомобиль, за рулем которого находился артист, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Этим утром водитель той машины скончался. В полиции сказали, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

В России введена самая жесткая мера наказания за вождение в нетрезвом виде, — сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета Госдумы по законодательству, «единоросс» Вячеслав Лысаков. Депутат Лысаков также считает необходимым работать над воспитанием гражданской сознательности, как у детей, так и у взрослых, к примеру, с помощью социальной рекламы. Между тем, по словам источника агентства ТАСС, сам Ефремов в момент аварии находился в автомобиле один.