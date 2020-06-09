Губернатор Красноярского края утверждает, что первые сообщения об аварии на норильской ТЭЦ были явной дезинформацией

С ее помощью, по словам главы региона, хотели скрыть масштабы произошедшего. Усс подчеркнул, что уже во втором донесении, спустя сутки после ЧП, утверждалось, что экологического ущерба для прилегающих территорий нет. Между тем, сегодня региональные власти подтвердили, что нефтепродукты попали уже в озеро Пясино, откуда существует риск загрязнения Карского моря.

Тем временем, сегодня Росприроднадзор должен завершить подготовку списка компаний, которые планируют проверить по поручению президента. Это должно помочь избежать аварии, подобной в Норильске, — говорила глава ведомства Светлана Радионова. По словам Радионовой, проверки продлятся до конца года.