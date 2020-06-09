Электронное голосование не предполагает возможности «переголосовать» по-другому – Костырко

Электронное голосование по поправкам к Конституции не предполагает возможности «переголосовать» по-другому, в случае если гражданин изменил свое мнение. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Так же, как и в текущем традиционном голосовании, нет нельзя», — сказал он.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. При этом формально оно начнется еще 25 июня – на следующий день после парада Победы.