В правительстве Москвы назвали мифом возможность оказания давления на граждан при проведении электронного голосования. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Представим себе работодателя, который по очереди у себя людей в кабинет заводит в количестве хотя бы 20 человек. Я уверен абсолютно, что эти люди, которые будут заходить со сматрфонами, потому что у них там личные кабинеты, смски и так далее, они, в первую очередь заснимут эту процедуру, выложат в сети и на этом работодатель закончится. Я думаю, что это скорее такой миф. Мы в ближайшее время опубликуем в интернете несколько роликов «Мифы об электронном голосовании», там этот сюжет тоже разобран. Не думаю, что в массовом масштабе такой работодатель продержится хоть сколько-нибудь времени», — сказал он.

А.Костырко подчеркнул, что прозрачность голосования приоритетна для правительства Москвы.

«С точки зрения структуры правительства Москвы, все прекрасно знают, что основной приоритет у руководства города – это чтобы все городские мероприятия проводились максимально открыто и прозрачно. Это установка на всех уровнях, все понимают, что контролируется именно этот сюжет», — заключил он.