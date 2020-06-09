В Правительстве Москвы фиксируют недоверие граждан к системе электронного голосования – Костырко

В Правительстве Москвы фиксируют недоверие граждан к системе электронного голосования. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Что касается потенциальных проблем, связанных с широким кругом граждан, мне кажется, что основная проблема – это недоверие. Наши все усилия должны быть направлены на то, чтобы как можно проще и понятнее рассказать о том, как это устроено, что оно действительно тайное и анонимное и никаких проблем нет. Это не сложнее, чем пройти какой-то опрос, заполнить анкету, которые мы все с вами в электронном виде делаем, и для врача, и при приеме на работу. Недоверие, мне кажется, связано с тем, что это просто новый механизм», — сказал он.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. При этом формально оно начнется 25 июня – на следующий день после парада Победы.