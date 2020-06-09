Во избежание сбоев в период электронного голосования система постоянно тестируется – Костырко

Во избежание сбоев в период электронного голосования система постоянно тестируется. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Мы к этим ситуациям готовимся. Пока несмотря даже на то, что уже десятки тысяч человек зарегистрировались, у нас проблем ни со страничкой регистрации, ни у нас, ни у федеральных коллег не было. Надеемся, что не будет и в момент голосования. Понятно, что все время пока люди регистрируются, мы тренируемся, как перед парадом, тестируем систему и стараемся, чтобы таких проблем не было», — сказал он.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. При этом формально оно начнется еще 25 июня – на следующий день после парада Победы.