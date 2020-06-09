Мосгорсуд опроверг информацию об отставке председателя Ольги Егоровой

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала в отставку, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.



«Ольга Александровна продолжает работать. Это недостоверная информация», — сказала она.



Ранее в некоторых СМИ появилась информация о якобы отставке Егоровой.



Егорова занимает должность председателя Мосгорсуда с декабря 2000 года.