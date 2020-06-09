Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала в отставку, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«Ольга Александровна продолжает работать. Это недостоверная информация», — сказала она.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о якобы отставке Егоровой.
Егорова занимает должность председателя Мосгорсуда с декабря 2000 года.
Мосгорсуд опроверг информацию об отставке председателя Ольги Егоровой
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала в отставку, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.