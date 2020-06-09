В России за сутки зафиксировано 8595 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает оперштаб. «За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба. Число летальных исходов после коронавируса выросло в России за сутки на 171 и составило 6 142. В Москве число заразившихся составило чуть более полутора тысяч, это минимальный уровень с 17 апреля, — отмечают в оперативном штабе. Общее число заболевших в России с начала пандемии составило более 485 тысяч. При этом, как говорят в оперативном штабе, половина заразившихся уже выздоровели.