В России за сутки зафиксировано 8595 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает оперштаб. «За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба. Число летальных исходов после коронавируса выросло в России за сутки на 171 и составило 6 142. В Москве число заразившихся составило чуть более полутора тысяч, это минимальный уровень с 17 апреля, — отмечают в оперативном штабе. Общее число заболевших в России с начала пандемии составило более 485 тысяч. При этом, как говорят в оперативном штабе, половина заразившихся уже выздоровели.
2020-06-09T10:32:00+03:00
2020-06-09T11:01:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2657270-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3272888.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 09 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции Собеседник интернет-издания в администрации президента рассказал, что мэр Москвы не хотел смягчать карантин, опасаясь роста числа заболевших, но его переубедили в Кремле – там Собянину объяснили, что нужно готовиться к параду и к голосованию…